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Jandarma Yaban Hayvanlarını Unutmadı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personeli yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Jandarma Yaban Hayvanlarını Unutmadı mask
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Kentte çetin geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Güroymak İlçesi kırsalında soğuk ve karlı kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı. Yaban hayvanlarının bu dönemde yiyecek sıkıntısı yaşadığını belirten ekipler, yaban hayvanlarının hayatlarını sürdürmeleri için yaşam alanlarına yem bıraktıklarını belirtti.

# jandarma

29 Oca 2024 - 09:58 - Gündem

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