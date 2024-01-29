Jandarma Yaban Hayvanlarını Unutmadı

Kentte çetin geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Güroymak İlçesi kırsalında soğuk ve karlı kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı. Yaban hayvanlarının bu dönemde yiyecek sıkıntısı yaşadığını belirten ekipler, yaban hayvanlarının hayatlarını sürdürmeleri için yaşam alanlarına yem bıraktıklarını belirtti.