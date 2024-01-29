Jandarma Yaban Hayvanlarını Unutmadı

Kentte çetin geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Güroymak İlçesi kırsalında soğuk ve karlı kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı. Yaban hayvanlarının bu dönemde yiyecek sıkıntısı yaşadığını belirten ekipler, yaban hayvanlarının hayatlarını sürdürmeleri için yaşam alanlarına yem bıraktıklarını belirtti.
Yorum yazarak Çankırı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Çankırı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Çankırı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Çankırı Haber değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Çankırı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Çankırı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Çankırı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Çankırı Haber değil haberi geçen ajanstır.