Erdoğan’dan, Santa Maria Kilisesi cemaatine başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından sürece dair bilgilerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Bu bağlamda İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun açıklamasında, "Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanı'mız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti." bilgisini verdi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmelerine ilişkin videoyu da paylaştı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai'ye başsağlığı dileklerini ileterek "Şu an emniyet teşkilatımız bütün imkânlarıyla seferber durumda. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda bu fail yakalanacaktır." dedi.