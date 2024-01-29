Erdoğan’dan, şehit Sözleşmeli Er Evcin’in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin’in ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evinde babası Nazif ve annesi Ferah Evcin'e başsağlığı dileğinde bulunduğu, şehit Evcin ve tüm şehitler için dua edildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından evin önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Çankırı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Çankırı Haber değil haberi geçen ajanstır.