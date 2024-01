Bakan Bak Tematik Kış Kamplarının Açılışını Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlere Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev almaları çağrısında bulunarak, “STK’lar toplumun vicdanıdır. Eğer bir kulüpte yöneticilik yapıyorsan, mahallede bir çocuğu alıp sahaya götürüp onun antrenman yapmasını sağlıyorsan, onu kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorsan doğru şeyler yapıyorsun.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi düzenlenen Tematik Kış Kampları, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla başladı.

Bakan Bak, farklı illerdeki GSB Yurtlarından gelerek İstanbul’da düzenlenen İnsan Hakları ve Hukuk Kampına katılan üniversite öğrencileriyle buluştu. Tematik Kampa Sayıştay Başkanı Metin Yener’de katıldı.

Kampın açılış programında gençlere seslenen Bakan Bak, “Burada güzel bir atmosfer, güzel bir ortam var. Ben de çok faydalandım. Sizler çok kıymetlisiniz. Özellikle önümüzdeki yıllarda bu devleti yönetecek siyasal bilimlerdeki, hukuktaki arkadaşlarımız olarak değerlisiniz. Sizlerin bu kampta değerli bilgiler kazanacağınıza inanıyoruz. Bana göre çok verimli. Ben de özellikle parlamentoda görev yaparken eski parlamenterler ve eski bakanlarla yaptığımız sohbetlerde onların devlet ve siyaset tecrübelerinden faydalandım. Onların tecrübelerini aktarmalarını çok kıymetli buluyorum. Bürokraside, siyasette görev yapmış, hukukta belli noktalara gelmiş kişilerin bilgileri çok kıymetli. Sizlere yeni bir ufuk, yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.” dedi.

“Devlete hizmet etmiş kişilerin tecrübelerinden yararlanın”

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, insan hayatında tecrübenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Devlete hizmet etmiş önemli görevlerde bulunmuş kişileri dinleyin. Buraya gelecek olan kişilerdeki onların paylaşımlarını dinleyin. Hakikaten tecrübe çok önemli. O yüzden bu kampların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka sivil toplum kuruluşlarında görev alın özelinde de spor kulüplerinde görev alın. Gençlere dokunun, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için onlara yardımcı olun. Spor güzel şey, gençlik güzel bir şey. Güzel, sizin enerjiniz de güzel ama biraz daha coşku lazım. Heyecan lazım. Heyecan olmadan olmaz. Enerji olmadan olmaz. Sevgi olmadan olmaz. Döndüğünüz zaman arkadaşlarınıza anlatın, güzel dostluklar kazanın. Bu ülkenin gençleri olarak sizlerle gurur duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya gündeminin çok yoğun olduğunu ve bunun iyi takip edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Bak, “Dünyamız hızla gelişiyor. Birleşmiş Milletlerin yapısı tartışılıyor, Dünya beşten büyüktür tartışılıyor, daha adil bir dünya mümkün mü tartışılıyor. En son Gazze’de, Filistin’de yaşananları, çocukların ve kadınların katledilmesini, dünyanın buna sessiz kalmasını tartışmak lazım. Kampa gelecek ilgili uzmanlarla mutlaka bunları bu süreç içinde tartışacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte ortaya koyduğu tablo, sessiz kalmayışı, dünyayı harekete geçirişi, dünya liderleriyle görüşmesi, diplomasisi, insan haklarının değerlendirilmesi açısından çok önemli hususlar. Yükselen ırkçılık, islamafobi, insan haklarıyla ilgili hususlar önemli. Tüm bunları burada tartışacaksınız, göreceksiniz. Bunları takip etmenizde fayda var.” diye konuştu.

“Eğer bir çocuğu kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorsan doğru şeyler yapıyorsundur”

Bakan Bak, gençlere Sivil Toplum Kuruluşlarında görev almaları çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

“İnsan haklarını çok daha iyi bir şekilde öğrenmek istiyorsanız Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alın. STK’lar toplumun dinamikleri, toplumun vicdanı. Eğer bulunduğunuz ortamda bir zulüm, bir zalimlik, bir yanlışlık varsa olan en güçlü şekilde cevap verebileceğiniz yapılar STK’lar ve kendi fikirleriniz. Onun için STK’ların içinde olmanız lazım. Bir spor kulübünün amacı, gençlere spor yaptırmak onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, onları uyuşturucunun pençesinden almaktır. Eğer sen kulüpte yöneticilik yapıyorsan, o mahallede bir çocuğu alıp sahaya götürüp onun antrenman yapmasını sağlıyorsan ve onu kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorsan insan hakları açısından kendi vicdanın açısından doğru şeyler yapıyorsun.”

“Spordan asla kopmayın. Sporun içerisinde olun”

Yaşamından örnekler veren Bakan Bak, yıllarca sporun içerisinde olduğunu belirterek, “Her ne kadar mühendis olsam yıllarca sporun içerisinde bulundum. Futbol oynadım, antrenörlük, futbol hakemliği yaptım. İngiltere'de maç yönettim. Spor kulüp başkanlığı yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı gibi görevlerde bulundum. Spor bana bir anahtar gibi, bir iletişim aracı gibi geldi. Spor benim bir parçam, yaşam tarzım. Toplumla entegre olduğum, sivil toplumla entegre olduğum bir güç. Sizlerin de toplumsal açıdan sivil toplum örgütlerinde yer alarak mutlaka ve mutlaka o ilişkileri geliştirmenizde fayda var. Bir tavsiye olarak söylüyorum. Spordan asla kopmayın. Sporun içerisinde olun.” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, konuşmasının ardından İnsan Hakları ve Hukuk Kampına katılan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tematik Kamplar 10 farklı temayla 10 farklı ilde gerçekleştirilecek

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kış kampları, bu yıl 29 Ocak – 02 Şubat tarihleri arasında on farklı temayla on farklı ilde yapılacak.

GSB Yurtlarında kalan ve farkı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, 5 gün sürecek tematik kamplarda, hem önemli isimlerle buluşacak hem de geldikleri şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme imkanı bulacak.

Bu yıl ki tematik kamplar; Erzurum, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Ankara, Antalya, Samsun, İstanbul, Diyarbakır ve Muğla'da gerçekleşecek.

Gençler, Erzurum'da kış sporları, Sakarya'da yapay zeka, Denizli'de yeni medya ve iletişim kampına katılacak. Ankara'da diplomat akademi, İstanbul'da insan hakları ve hukuk, Antalya'da ise gastronomi kampı yapacak katılımcılar, Samsun'da aktivist ve gönüllülük, Diyarbakır'da insan ve toplum, Muğla'da da sağlıklı yaşam ve tıp kampında hem yeni bilgiler öğrenecekler hem de çeşitli turnuvalar ve yarışmalarla keyifli zaman geçirecekler.