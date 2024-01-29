Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile Ankara’da Bir Araya Geldi

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci’yi askerî törenle karşıladı.
Konuk Bakan’ın onur kıtasını selamlamasının ardından her iki Bakan ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık eden her iki Bakan, iki ülke arasında Askerî Çerçeve Anlaşması imzaladı.
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Yorum yazarak Çankırı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Çankırı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Çankırı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Çankırı Haber değil haberi geçen ajanstır.