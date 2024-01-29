Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile Ankara’da Bir Araya Geldi

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci’yi askerî törenle karşıladı.

Konuk Bakan’ın onur kıtasını selamlamasının ardından her iki Bakan ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık eden her iki Bakan, iki ülke arasında Askerî Çerçeve Anlaşması imzaladı.



