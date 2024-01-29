Filyos limanı dev bir lojistik merkezi olacak

FİLYOS LİMANI DEV BİR LOJİSTİK MERKEZ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dev bir lojistik merkezi projesi olan Filyos Limanının, 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahip olarak 14 ve 19 metre derinliğindeki rıhtımlarıyla büyük tonajlı gemilere hizmet verebileceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda incelemeler yaptı. İnceleme gezisi öncesinde iki bakana hem işleme tesisi hem de liman ile ilgili brifing verildi. Toplantıya, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan da katıldı.

DEV BİR LOJİSTİK MERKEZ

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da inceleme gezisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile Filyos Limanı'nın demiryolu ve karayolu bağlantıları üzerine incelemelerde bulunduk. Ülkemizi daha ileriye götürecek, sektöründe lider pozisyona taşıyacak dev bir lojistik merkezi projesi olan Filyos Limanı; 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahip olarak 14 ve 19 metre derinliğindeki rıhtımlarıyla büyük tonajlı gemilere hizmet verebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, hem bölgeyi hem de Türkiye'yi bir adım daha ileriye taşıyacak 'dev bir lojistik merkez' projesi olan Filyos Limanı'nda rıhtım ve geri saha inşaatının tamamlanarak 04.06.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete alındığını belirtti.

Limanda 2 bin 450 metre ana bin 370 metre de tali dalkıranın yer aldığını ayrıca biri 14, diğeri de 19 metre derinliğinde olan toplam üç bin metrelik iki rıhtımın bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlemesini yapabilecek Filyos Limanı'mızın yıllık kapasitesi 25 milyon tondur." dedi.

Uraloğlu, limanın alt yapı inşaatlarının kamu kaynakları ile yapıldığını, üstyapı ekipman temini ve işletilmesi için Yap-İşlet- Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilmesine yönelik karar alındığını belirtti.

350 METRE UZUNLUĞUNDA 32 METRE GENİŞLİĞİNDE

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında yer alan genel kargo (batı) rıhtımı ve geri sahanın tamamı ile konteyner batı rıhtımında 350 metre uzunluğunda 32 metre genişliğinde bir alan ve ana mendirek üzerinde bulunan Kuru Yük (Doğu) rıhtımında 320 metre uzunluğunda 32 metre genişliğindeki alanın da geçici olarak TPAO'ya tahsis edildiğini ifade etti.

Uraloğlu, üst yapı ekipman temini ve işletilmesi için Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilmesi yönelik ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiği bildirdi.

Filyos Limanı İltisak Hattı Bağlantısına ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, 12 kilometre demiryolu ve 4,5 kilometre karayolu olacak şekilde TPAO Genel Müdürlüğünün bölgede varlık göstermeye başlamamış olduğu dönemde ve Sakarya Gaz Sahası Projesinden önce 2019 yılında hazırlandığını hatırlattı.

Karadeniz'de keşfedilen gazın ortaya çıkmasıyla TPAO Genel Müdürlüğü ile güncel fiili durum çerçevesinde görüşmeler yapıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, revize bir güzergah tasarımını içeren 'Revize Hat Dizayn Raporu'nun müşavir firma tarafından oluşturulduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, yenilenen proje güzergahına da ilişkin TPAO Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile görüş sorulduğunu belirterek, doğalgazın karaya ulaştırılmasına yönelik lojistik faaliyetlerin güvenli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla söz konusu bölgenin özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilmesi ve faaliyet gösterilen alanın stratejik öneminden dolayı Filyos Limanı Demiryolu Projesi planlamasına ilişkin projenin askıya alındığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu ile birlikte Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanında incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı açıklamada, Sakarya Gaz Sahası'nda şu ana kadar 23 kuyu kazdıklarını belirterek, "Üretimimiz, 2,7 milyon metreküpe ulaşmış durumda. En kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.