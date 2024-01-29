Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kâğıthane-Gayrettepe etabı hattımızın hizmete alınmasıyla İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor.” dedi.

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan Gayrettepe - Kâğıthane Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum’da yer aldı.

Erdoğan, Gayrettepe'ye bağlayan Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını yapmak üzere bir arada olduklarını belirterek, "Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz." dedi.

HATTIN GÜNLÜK YOLCU KAPASİTESİ 600 BİN

Toplam 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kâğıthane Metrosu'nun İstanbulluların hayatını fevkalade kolaylaştıracağını dile getiren Erdoğan, 9 istasyondan oluşan ve hızı saatte 120 kilometreye ulaşan hattın günlük yolcu kapasitesinin 600 bin kişi olduğunu kaydetti.

Hattın devreye girmesiyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arasının 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arasının 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arasının 26 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arasının 35 dakikaya ineceği aktaran Erdoğan, "Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız, ortada bırakmayız. Belediye başkanlığından tutun daha sonra hükümete geldik. Hükümette de Ulaştırma Bakanlığı olarak bu yolları, bu hızlı tren hatlarını, yüksek hızlı tren hatlarını nasıl yaptıysak, aynı şekilde İstanbul'umuzda da bunu yaptık. Ama birileri de hatırlayın. Maalesef hafriyatla ne yaptılar? Kim olduğunu biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok." diye konuştu.

Esasen raylı sistem projelerinde en önemli hassas ve zor konulardan birinin hattın beyni denilebilecek sinyalizasyon sistemi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ASELSAN-TÜBİTAK işbirliğiyle artık bu alanda başkalarına bağımlı olmaktan kurtuluyoruz. ASELSAN sinyalizasyon sistemi için gerekli araç üstündeki ekipmanları, hatlara konulacak sistemlerle, istasyonlara konulacak akıllı sinyal sistemlerini TÜBİTAK geliştirdi. Biz yapıyoruz. Dışarıdan ithal yok." ifadelerini kullandı.

Bu hatta kullanılacak 60 adet sürücüsüz metro aracının da Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada üretildiği bilgisini paylaşan Erdoğan, "Gayrettepe-Havalimanı Metro hattının ilk etüt projesinden uygulamasına kadar tüm süreçlerini kendi yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra hangi alanda olursa olsun hayata geçirdiğimiz her projede yerli, milli teknolojilerinin payının arttırılmasına ağırlık vereceğiz." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kağıthane-Gayrettepe etabı) Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasından kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İstanbul Havalimanı Metrosu) Hattın tüm süreçlerini yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim nazarımızda 85 milyon vatandaşımızın tamamı oy tercihlerinden bağımsız olarak eşit şekilde hizmete ve hürmete layıktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi, bizim elimizi taşın altına koymamızdır. Fatih'in emaneti bu aziz şehri, inşaatına başlanmış metroları dahi yapamayan zihniyetin insafına bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul genelinde toplam uzunluğu 53 kilometre olan 4 metro hattının inşaatı sürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş, illerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgâhmış. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir beyana rastlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Murat kardeşimizle önümüzdeki dönem için hedefimiz, ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan çıkarmaktır." dedi.

BAKAN URALOĞLU: "İLK'LERİN VE ‘EN'LERİN PROJESİ OLAN GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTININ ‘EN'LERİNE BUGÜN BİR YENİSİ DAHA EKLİYORUZ”

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, “Saatte 120 kilometre ile en hızlı metro araçlarının kullanıldığı hat olması ve ilk defa yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin kullanılması gibi birçok özelliğiyle "ilk'lerin, ve "en'lerin projesi olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının "en'lerine bugün bir yenisi daha ekliyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye Yüzyılı'na yaraşır proje hizmet ve eserlerin bir biri ardına hayata geçirildiğini söyledi.

22 Ocak 2023'te yaklaşık bir yıl önce Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosunun Kâğıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin açılışının yapıldığını belirten Uraloğlu, "Bugüne kadar açılıştan itibaren 20 dakika sefer sıklığı ile günde 112 sefer yaparak; aylık ortalama 450 bin yolcu ağırladık ve yaklaşık 5.5 milyon yolcu taşıdık. Şimdi de hattımızın 3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe etabını açmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu kesimin de tamamlanmasıyla hat uzunluğu 37,5 kilometreye istasyon sayısı da 9'a ulaşmış oldu." diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Saatte 120 kilometre ile en hızlı metro araçlarının kullanıldığı hat olması ya da ilk defa yerli ve milli sinyalizasyon sisteminin kullanılması gibi birçok özelliğiyle "İLK'lerin, ve "EN'lerin projesi olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın "EN'lerine bugün bir yenisi daha ekliyoruz." dedi.

TÜRKİYE'NİN EN DERİN METRO İSTASYONU

Bakan Uraloğlu, hizmete açılan Gayrettepe İstasyonuyla 72 metre derinliği ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu istasyonunun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattıyla da entegre olacak. Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş’ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacaktır. Böylelikle hemşerilerimiz; İstanbul Havalimanı’na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacaklardır." diye konuştu.

GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKA

Bakan Uraloğlu, projeyle Gayrettepe -İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim -Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent - İstanbul Havalimanı arasının 35 dakika olacağını açıkladı.

Uraloğlu, bakanlık olarak İstanbul'da; Gebze-Halkalı Banliyö Hattı yani MARMARAY, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ile dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerinin bir bir hayata geçirildiğinin altını çizdi.

METRO HATLARININ UZUNLUĞU 131 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, 8 Nisan 2023'te açılışı gerçekleştirilen Başakşehir-Kayaşehir Metrosuyla İstanbul'da yapımı tamamlanarak hizmete sunulan metro hatlarının uzunluğunun da 127,5 kilometre olduğunu belirterek, bugün açılışı yapılan Kağıthane-Gayrettepe arasındaki hat ile bu uzunluğun 131 kilometreye çıkarıldığına dikkati çekti.

Uraloğlu, "Yapımları devam eden; Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Olmak üzere Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,5 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek. Gururla belirtmek istiyorum ki aralıksız sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını da bir bir alıyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının ilk çeyreği içerisinde 8 istasyonu ile 8,3 km uzunluğundaki Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nı, 7 İstasyonu ile 8,4 km uzunluğundaki Bakırköy-Kirazlı Hattı'nı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimini tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

2019 yılı Haziran ayına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti yönetimindeyken 134,7 kilometre hattın inşaatına başlandığını belirten Uraloğlu, Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Hattı ve Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattında test sürüşleri yapılmaya başlandığını ve Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nda yüzde 70 fiziki ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

İSTANBUL’UMUZ İÇİN HİZMET AŞKIMIZ ASLA BİTMEYECEK

Bakan Uraloğlu, 2019 yılı yerel seçimlerinde devredildiğinde 134,7 km inşaatı devam eden 10 adet raylı sistem hatlarının ortalama ilerlemesinin yüzde 50 oranında olduğunu belirterek, "Yeni İBB yönetimi İstanbul'un ihtiyacı olan 1000 km raylı sistem hattının 2019 öncesinde planlanması yapılmış ve projeleri hazırlanmış olmasına rağmen, bir metre dahi yeni metro hattı projesinin inşaatına başlamadı. Biz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olarak İstanbul’a hizmet etmeye devam ettik. Yapılmadığı için bakanlığımızca devralınan Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi metrosunu, Sabiha Gökçen Havalimanı- Pendik metrosunu ve bir araya gelmemize vesile olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızı açtık." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile de İstanbul'un duraklama dönemine son vererek, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra İstanbul'un muradına kavuşacağını ifade eden Uraloğlu, "İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul için planladığımız ulaşım projelerini birlikte hayata geçirerek, aziz İstanbul'a beraberce yeniden çağ atlatacağız. İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Metro Hattımızın inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." diye konuştu.