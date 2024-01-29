TEKNOFEST 2024 Başvuruları Başladı

Yapılan açıklama şöyle,
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları için başvurular başladı.
46 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek yarışmada 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sizi bekliyor.
Genç teknoloji tutkunları, hayallerinizi TEKNOFEST'te gerçekleştirmek için başvurular 20 Şubat 2024'e kadar devam ediyor.
Yarışmaya başvurmak için;
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Yorum yazarak Çankırı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Çankırı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Çankırı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Çankırı Haber değil haberi geçen ajanstır.