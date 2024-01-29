TEKNOFEST 2024 Başvuruları Başladı

Yapılan açıklama şöyle,

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları için başvurular başladı.

46 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek yarışmada 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sizi bekliyor.

Genç teknoloji tutkunları, hayallerinizi TEKNOFEST'te gerçekleştirmek için başvurular 20 Şubat 2024'e kadar devam ediyor.

Yarışmaya başvurmak için;

https://www.teknofest.org/tr/yarismalar/