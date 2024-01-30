Özel: “Elimizi Kolumuzu Çözün, Belediye Meclisinde Çoğunluğu Verin”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “5 Yılın Projelerini Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Yavaş hakkında, “Asla mazeret ileri sürmüyor. Asla ‘Yapamıyorum, edemiyorum’ demiyor ama Ankaralılara şunu söylüyor. ‘Bu kadar engelleme ile bunları yaptıysak bizim elimizi, kolumuzu çözün, bize Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu verin’ diyor. Sizden bunu istiyoruz Ankaralılar” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’ndaki 5 Yılın Projelerini Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Yavaş’ın projeler ve gelecek dönem hakkındaki konuşmalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Ankaralılara seslendi.

“MANSUR YAVAŞ İLE NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR”

Genel Başkan Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir dönem daha kenti yönetmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“5 yıl boyunca göğsümüzü kabartan, yüzümüzü ağartan, birileri kendi büyükşehir belediye başkanlarına, ‘Zamanında Ankara’yı parsel parsel sattın’ derken, Ankara’ya emek emek hizmet eden, alnının terini Ankara’nın sokaklarına akıtan, pandemide ‘Ben buradayım’ deyip yalnız bırakmayan, yoksullara hem maddi yardım yapan hem kursaklarından et geçmesini sağlayan, tencereyi kaynatan hem de evlerini ısıtan Mansur Yavaş ile ne kadar gurur duysak azdır. Kendisini tebrik ediyorum. Ankara’ya evlatlarını yollayan, 80 ilden buraya yollayan anne ve babaların hayır duasını alan, Ankara’daki yoksulu, yetimi, dulu, yaşlıyı, garip gurebayı, dezavantajlı grupları sahiplenen, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini veren, namuslu, dürüst, çalışkan ve kenti için yaşayan belediye başkanı nasıl olur, bütün Türkiye’ye gösteren Mansur Yavaş ile gurur duyuyoruz.”

“ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLECEKKEN…”

“Onun Ankara hikayesine, rüyasına inanıp destek veren hem CHP’li hem çok farklı siyasi görüşlerden tüm Ankaralılara, onun belediye meclisinde onunla birlikte çalışan tüm siyasi partilerden belediye başkanlarına, istediği desteği ona veren belediye meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Ancak gördük ki çok daha fazlasını yapabilecekken atılmayan imzalarla, kalkmayan ellerle onun elini ve kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Asla mazeret ileri sürmüyor. Asla ‘Yapamıyorum, edemiyorum’ demiyor ama Ankaralılara şunu söylüyor. ‘Bu kadar engelleme ile bunları yaptıysak bizim elimizi, kolumuzu çözün, bize Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu verin’ diyor. Sizden bunu istiyoruz Ankaralılar. Evet, anketlerde Mansur Başkan çok iyi. Evet, anketler gösteriyor ki Mansur Başkan bir ikinci 5 yılda daha Ankaralının teveccühü ile hizmet edecek. O 5 yılın bu istediklerinizin çok daha fevkinde, başarılı, çok daha fazla hizmetin yapılabilmesi için bir başkana ihtiyaç var, o maşallah burada, bir ekibe ihtiyaç var, o maşallah burada.”

“ÇOK DAHA GÜZEL HİZMETLER SİZİN OLACAK”

“Ama büyükşehir belediyesinde büyük bir çoğunluğa ihtiyaç var. Onun yolu ve anahtarı Ankara’nın bütün ilçelerinde oy kullanacak olanlarda. AK Partili, MHP’li olabilirsiniz. Ama bu dürüst insanı, çalışkan insanı, çalışkan ekibini desteklerseniz çok daha güzel hizmetler sizin olacak. 31 Mart’ta her siyasi görüşten Ankaralıdan Mansur Başkana ve CHP’nin başkan adaylarına, belediye meclis listelerine destek bekliyoruz. Bu desteği istiyoruz. Mansur Başkan sadece Ankara’da çalışmadı. Gün geldi Türkiye’de de çok emek verdi. Ben yakından Mansur Başkanı deprem bölgesindeki faaliyetlerinde izledim. Mansur Başkana deprem bölgesine yaptıkları için, gösterdiği müthiş emek ve verdiği büyük emek için teşekkür ediyoruz. 5 yıl boyunca o koşarken bazen yanında koşan, bazen onun bizim için koşması için onun arkasında duran kıymetli eşine çok teşekkür ediyoruz. Mansur Yavaş’ı, ekibini ve Ankara’daki Mansur Başkanın evlatlarını bütün Ankaralılara emanet ediyorum.