Çakarlı Araca 6 Bin 439 Lira Para Cezası

Kırklareli’nin Vize ilçesinde aracında ’çakar’ tespit edilen sürücüye 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yaptıkları denetimde yetkisi dışında çakar lamba kullanan bir sürücü tespit etti. Vize ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan Ş.Ş. idaresindeki otomobilin üstünde arka camı ile ön panjur kısmında çakar lamba, motor kısmında ise sesli uyarı cihazı olduğu tespit edildi. Ekipler, sürücüye usulsüz çakar lamba ve sesli uyarı cihazı kullanmaktan 6 bin 439 lira ceza uyguladı.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Çankırı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Çankırı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Çankırı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Çankırı Haber değil haberi geçen ajanstır.