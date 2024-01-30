Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin Açılışını Gerçekleştirdi

Hastaneye hızlı, emniyetli ve konforlu bir erişim için inşa ettikleri 4 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunu ve kavşağını da hizmete açtıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İzmir Şehir Hastanesi sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük, en yüksek kapasiteli, en modern sağlık komplekslerinden biridir. Bünyesinde 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım, bizim eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir."

Sağlık alanında atama müjdesi

"Sağlık dedik, şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, teçhizatıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük.

Dünyadaki en büyük mutluluğun sağlık olduğunu söyleyen Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin hayırla vesile olması temennisinde bulunarak, hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılışını, sağlık çalışanlarıyla beraber kurdele keserek yaptı.

Bakan Koca, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışında konuştu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışıyla kentin sağlık üssü olmaya aday olduğunu ve " Türkiye Yüzyılı" yatırımlarının ilkine kavuştuğunu söyledi.

Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları açılısında konuşan Koca, şehir hastanelerinin 22'ncisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Vatandaşların şehir hastaneleri ve hizmetler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu kaydeden Koca, "Şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerine getirdiği farkı hastalarımız bizzat tecrübeleriyle biliyorlar. Halkımız şehir hastanelerinin tarifini kapısından içeri girildiğinde tüm sağlık sorunlarının çaresinin tek çatı altında aranacağı hastane olarak yapıyor. Şifa artık oradan oraya koşturarak bulunmuyor. Şifa kaynağı olacak şartların nerede toplandığı biliniyor" diye konuştu.

Şehir hastanelerinde 1 günde bakılan hasta sayısının yaklaşık 250 bin olduğunu bildiren Koca, şöyle devam etti:

"Bu sayı, tüm kamu hastanelerinde 1 günde verilen toplam sağlık hizmetlerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Yine tüm kamu hastanelerinde yapılan özellikli ameliyatların yüzde 28'i şehir hastanelerimizde yapılmaktadır. Günlük ameliyat sayısı, tüm şehir hastanelerimizde yaklaşık 10 bindir. Kendi şehir hastanesine sahip şehirlerimizin toplam nüfusu, ülkemiz nüfusunun yarısını aşmaktadır. Her iki insanımızdan biri, kapsamlı mükemmel hizmete kolayca ulaşma imkanına sahiptir."

Hatay, Malatya ve Van şehir hastanelerinin projelerinin bitmek üzere olduğunu aktaran Koca, "Böylece tüm büyükşehirlerimiz şehir hastanelerine kavuşmuş olacak. Türkiye, sağlık açısından daha göz kamaştırıcı noktalara ulaşacak" ifadelerini kullandı.

"Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmekle görevliyiz"

Koca, İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde 417 yataklı dahiliye klinikleri, 547 yataklı cerrahi ve onkoloji hastanesi, 183 yataklı kalp ve damar göğüs hastalıkları hastanesi, 513 yataklı kadın, doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, 300 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi bulunan bir hastaneler kompleksi olduğunu söyledi.

Yapının deprem riskine karşı 1301 deprem izolatörüyle güçlendirildiği bilgisini veren Koca, 628 bin metrekare kapalı alanda, 374'ü yoğun bakım olmak üzere 2 bin 60 yatak kapasitesine sahip tesisin İzmir'deki sağlık yatırımlarının en üst basamağını oluşturduğunu ifade etti.

"İzmir'de 22 yılda 129 sağlık tesisi hizmete açıldı"

İzmir'in ilçelerinde de sağlık yatırımlarının ihtiyaca göre planlandığını anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlık politikası ve iradesiyle 47'si hastane olmak üzere İzmir'de tam 129 sağlık tesisi hizmete açılmıştır. Bu sağlık tesisleri için İzmir'e yapılan yatırımların tutarı ise 30 milyar liradır. Kamu sağlık kuruluşlarındaki personel sayısı ise bu süreçte yüzde 300 artarak, 36 bin 899'a ulaşmıştır. Bugün burada insanımızın hizmetine girmesinden gurur duyduğumuz şehir hastanesinin övüncünü, sevincini yaşıyoruz."

Daha sonra hastanede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca, yetkililerden bilgi aldı.