8’nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türk bilim insanları, Dünya’nın kara kutusunu keşfetmek üzere yeni bir yolculuğa başlıyor. 8’nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan bilim insanları ve araştırmacılar İstanbul’dan yola çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünün (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilecek seferde, Beyaz Kıta’nın şifrelerini çözecek yeni bilimsel araştırmalar yürütülecek.

Bu sene gerçekleştirilen sefere ikinci kez 3 lise öğrencisi de katılıyor. TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen “Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması”nda birinci olan lise öğrencileri yeryüzünün en büyük buz çölünde projelerini deneme imkanına kavuşacak.

Sefer koordinatörlüğünü TÜBİTAK KARE Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy’un yaptığı heyette 20 Türk’ün yanı sıra 2 İspanya, 1 Bulgaristan bir de ABD’li olmak üzere 4 yabancı bilim insanı da yer alacak. Dünya’nın en soğuk, en rüzgarlı ve en kurak kıtasına gidecek bilim insanları 22 farklı proje üzerinde çalışacak.

Heyette Kimler Var?

8’nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan bilim insanları, İstanbul-Sao Paulo-Santiago-Punta Arenas- King George rotası üzerinden Antarktika’daki geçici bilim üssüne intikal edecek. 20 Türk’ün yanı sıra 4 yabancı bilim insanı sefere kendi ülkelerinden katılacak. 7 Kamu Kurumu, 14 Üniversite ve 1 Lise seferde temsil edilecek. Uluslararası işbirliklerinin sürdürülebilir kılınması ve bilim diplomasisinin etkin kullanılarak Ülkemizin kutuplara gösterdiği önemin gösterilebilmesi adına Türkiye Arjantin Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak da sefere katılacak ve King George Adası’nda diğer ülkelerin bilim üslerine resmi ziyaretlerde bulunacak.

Bulgaristan, Ekvator ve Kolombiya’nın Antarktika’da bulunan altyapılarına 1’er Türk Araştırmacı katılarak toplam 3 ayrı bilimsel proje ile çalışmalarını yürütecek.

Sefer kapsamında yürütülecek çalışmalar doğrultusunda, Horseshoe Adası’nda bulunan Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın bakım/tutum çalışmaları gerçekleştirilecek, Uzun dönem izleme çalışmaları yürütülecek, GNSS ve meteoroloji istasyonlarımızın bakımları yapılacak Horseshoe Adası ve çevresinin haritalandırılması çalışmalarına devam edilecek.