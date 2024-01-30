Depremzede Çocuklara Polislerden Moral Tiyatrosu

Malatya’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yarı yıl tatilinde olan depremzede öğrenciler için sahne aldı. Polislerden oluşan tiyatro ekibi, çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi.
6 Şubat depremlerinin yıktığı illerden olan Malatya’da yarı yıl tatilinde olan çocuklar için Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi sahne aldı. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Rönesans Konteyner Kentinde depremzede çocuklar için gerçekleştirilen tiyatro etkinliğinde ‘Kırmızı başlıklı kızın maceraları’ adlı tiyatro oyunu oynandı.
Eğlenceli saatlerin yaşandığı tiyatro da sahne alan polisler, depremzede çocukları hem eğlendirdi hem de oyun içerisinde verdikleri mesajlarla toplumsal olaylara karşı bilgilendirdi. Depremin psikolojisinin atlatılması adına gerçekleştirilen etkinlik sonunda ise çocuklara karne hediyesi dağıtıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Çankırı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Çankırı Haber değil haberi geçen ajanstır.