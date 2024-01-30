Bakan Göktaş, Engelli Bireylerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaret ettiği merkezde engelli kursiyerlerle mozaik yaptı, söyledikleri şarkılara eşlik etti.
Bakan Göktaş, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Belediye Başkanı Enver Demirel'den merkeze ilişkin bilgi alan Bakan Göktaş, engellilerle de bir araya geldi.
İlk olarak eğitim sınıfına giden Göktaş, burada Ecrin ile sohbet etti, öğretmeninden yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ardından destek eğitim sınıfı ve spor salonunda incelemelerde bulunan Göktaş, sahne sanatları dersliğindeki kursiyerleri ziyaret etti.
Dikkat odaklanma eğitimi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Göktaş, Tuluhan isimli engellinin ahşap yakma yöntemiyle yaptığı tabloyu inceledi. Tuluhan'la yaptığı diğer çalışmalara ilişkin de sohbet eden Göktaş ardından müzik dersliğine geçti. Bakan Göktaş, burada eğitim gören engellilerle "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyledi.
Resim, mum sabun ve mozaik atölyelerini de gezen Göktaş'a, Erhan isimli bir kursiyer, baskısını yaptığı ve üzerinden Bakan Göktaş’ın isminin yazdığı tişörtü hediye etti.
Kamudaki engelli memur sayısında 12 kat artış
Ziyaretinin sonunda merkezde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Göktaş, engelli vatandaşların toplumsal yaşama uyumlarını sağlamanın ve yaşam kalitelerini daha da artırmanın önemine vurgu yaptı.
Engelleri kaldırmak, engellilerin hayata aktif katılımlarını sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getiren Göktaş, son 21 yılda kamudaki engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarını vurguladı.
Bunun yanı sıra çalışma ortamlarını engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine kaynak aktardıklarını ifade eden Göktaş engelli ailelerinin yüklerini hafifletmek için de misafir bakım hizmeti sunduklarını belirtti.
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Yorum yazarak Çankırı Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Çankırı Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Çankırı Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Çankırı Haber değil haberi geçen ajanstır.