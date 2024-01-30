Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü İmzalandı

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü İmza Töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlendi.

2023- 2024 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında, toplu iş sözleşmelerinin ücret dönemlerine ilişkin takvim farklılıklarından dolayı, konfederasyonlardan gelen yeni bir ek protokol ihtiyacı talebi doğrultusunda Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katıldığı törenle imzalandı.

Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Bakan Işıkhan, 2023-2024 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü’nün 9 Mayıs 2023 tarihinde imzalandığını hatırlatarak, “Bu kapsamda İşçilerimizin aylık brüt çıplak ücretlerini 15 bin liraya yükseltmiştik. Ayrıca; bu 15 bin lira ücretin üzerine; 2023 yılı ilk altı ayı için refah payı dahil olmak üzere yüzde 45 oranında zam yapılmış ve diğer kalemlerde de iyileştirmeler gerçekleştirilmişti. Bu dönemde, işçi konfederasyonlarımız ve sendikalarımızın tam bir mutabakatıyla toplu iş sözleşmesini imza altına almıştık” ifadelerini kullandı.

“Ek Protokol İhtiyacı Talebi Konfederasyonlarımız Tarafından Bize İletildi”

Toplu iş sözleşmelerinin ücret dönemlerine ilişkin takvim farklılıklarından dolayı, yeni bir ek protokol ihtiyacı olduğu talebinin, konfederasyonlar tarafından kendilerine iletildiğini aktaran Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplu iş sözleşmelerinde başlangıç tarihleri, alınacak ücretin ve enflasyon farkının belirlenmesinde önemli bir etkendir. Yıl içinde enflasyon oranlarının belirli aylarda farklılaşması, enflasyon farkının hesaplanması nedeniyle, kamu işçilerinin farklı ücret artışları almasına sebep olmaktadır. Bu nedenle Ocak ayında kamu işçilerinin aldığı ücret artışlarının, yürürlük tarihi farklı dönemlerde olan kamu işçileriyle eşitlenmesine dair bir karar almış bulunuyoruz.”

“Ocak 2024’te Yapılan Artıştan, Süreleri Henüz Gelmeyen Kamu İşçilerimizin de Toplu Sözleşme Süreleri İçinde Yararlanmalarını Sağlıyoruz”

Bakan Işıkhan, işçi konfederasyonlarıyla yaklaşık 1 aydır yürütülen çalışmalar neticesinde bu ek protokolün ortaya çıktığına dikkati çekerek, “Bu vesileyle; kamu işçilerine Ocak 2024’te yapılan artıştan, süreleri henüz gelmeyen kamu işçilerimizin de toplu sözleşme süreleri içinde yararlanmalarını sağlıyoruz. Diğer yandan; yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde bir daha bu şekilde bir farklılık olmaması amacıyla, bir sonraki kamu işçileri toplu iş sözleşme döneminde farklı olan toplu sözleşmelerin yürürlük tarihlerinin 1 Ocak 2025’te başlatılması da ek protokolle kararlaştırılmıştır” diye konuştu.

Kamu Koordinasyon Kurulu’nda yer alan sendikaları sıralayan Bakan Işıkhan, şunları aktardı:

“Tarım-İş, Şeker-İş, Türkiye Maden-İş, Genel Maden-İş, Petrol-İş, Basın-İş, Tezkoop-İş, Türk Koop-İş, Türkiye Yol-İş, Demiryol-İş, Tes-İş, Türkiye Denizciler Sendikası, Sağlık-İş, Toleyis, Türk Harb-İş sendikalarımızın iş kollarına özgü sorunlarının TÜHİS ile görüşülmesine karar verilmiştir. Bu vesileyle, imzalayacağımız ek protokolün ve aldığımız diğer kararların; kamu işçilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; Başta TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek olmak üzere; sürece katkı veren tüm sendika genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Işıkhan, Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu ülke için çalışan, üreten, katma değer katan ve emek veren her vatandaşın hakkını savunmakla ve yeri geldiğinde de, taşın altına elini koymakla mükellef olduklarına vurgu yaparak, “7 gün 24 saat; çalışanlarımızın haklarını korumak ve onların refahını artırmak bakanlığımızın en temel misyonudur. İmzalanan ek protokol işçilerimize ve ailelerine tekrar hayırlı olsun” dedi.

“Çalışanlarımızın Refahı Demek, Türkiye’nin Refahı Demektir”

Bakan Işıkhan, Hak-İş’in kamuda örgütlü sendikalarını ise şöyle sıraladı:

“Öz Sağlık- İş, Öz Çelik- İş, Öz Gıda-İş, Öz Güven-Sen, Öz Finans – İş, Öz Orman- İş, Öz Büro-İş, Enerji-İş, Medya-İş, Öz İletişim-İş, Liman-İş sendikalarımızın iş kollarına özgü sorunlarının TÜHİS ile görüşülmesine de protokolle karar verilmiştir.”

Toplu sözleşme süreçlerinin, ortak kararların, demokratik ve sosyal devlet anlayışıyla alındığı, istişare mekanizmalarının işletildiği önemli toplumsal süreçler olduğuna dikkati çeken Bakan Işıkhan, “Bu minvalde, gerek önceki sözleşme süreçlerimizin, gerekse şuan ki ek protokolümüzün ortak akıl ve istişare anlayışımıza uygun bir şekilde yürütüldüğünü özellikle vurgulamak isterim. Bu süreçte de önceliğimiz her zaman olduğu gibi yine çalışanlarımızın refahı olmuştur. Odağımız, sosyal adaletin herkes için adil bir düzeyde gerçekleştirilmesidir. Milletimize hizmet aracı olarak gördüğümüz kamu kurumlarımızı, ayakta tutan çalışanlarımızın refahı demek, Türkiye’nin refahı demektir” ifadelerini kullandı.

21 yıldır; “Önce insan, önce milletimiz” diyerek hareket ettiklerini kaydeden Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesiyle, her fırsatta defaatle dile getirdiği gibi, hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmedik hamdolsun. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki alın teri, emek bizim için kutsaldır. Bu sebeple, ülkemiz adına taş üstüne taş koyan, kalkınmamızda ve büyümemizde emekleri olan işçilerimizin refahını kendi meselemiz olarak gördük. Bugünkü ek protokolümüzde de gereken tüm mali ve sosyal dengeleri korumaya azami hassasiyet gösterdik. Bu anlamda Hak-İş Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan ve yönetimi başta olmak üzere; sürece katkı veren tüm sendika genel başkanlarımıza kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine de hassaten teşekkür ediyorum. Ek Protokolün kamu işçilerimiz ve kıymetli aileleri başta olmak üzere tüm taraflara, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ek Protokol Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TÜHİS Genel Sekteri Adnan Çiçek’in katılımıyla imzalandı.